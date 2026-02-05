Perşembe bu akşam hangi diziler var? 5 Şubat İnci Taneleri, Halef yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. İnci Taneleri, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. İnci Taneleri, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Robot Ron: Bir Sorun Var | Yabancı Sinema
22:00 Buz Yolu | Yabancı Sinema