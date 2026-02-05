Haberler

Perşembe bu akşam hangi diziler var? 5 Şubat İnci Taneleri, Halef yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. İnci Taneleri, Halef bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. İnci Taneleri, Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Robot Ron: Bir Sorun Var | Yabancı Sinema

22:00 Buz Yolu | Yabancı Sinema

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
