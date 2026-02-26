Perşembe bu akşam hangi diziler var? 26 Şubat İnci Taneleri, Sevdiğim Sensin saat kaçta başlıyor?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: İnci Taneleri (20.00)

Show TV: Veliaht (20.00)

NOW TV: Halef (20.00)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ŞUBAT

19:10 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

23:00 Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması