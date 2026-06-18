Özkan Yücel öldü mü, Özkan Yücel neden öldü, Özkan Yücel kimdir?

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İZMİR BAROSU ESKİ BAŞKANI ÖZKAN YÜCEL HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Barosu eski başkanlarından avukat Özkan Yücel’in (61) hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Yücel, bugün evinde yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre, Özkan Yücel’in ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kalp krizi ihtimali öne çıktı.

Yetkililerin incelemeleri sürerken, Yücel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

2018-2022 YILLARI ARASINDA İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI YAPTI

Özkan Yücel, 2018-2022 yılları arasında iki dönem üst üste İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürüttü.

Meslek hayatı boyunca hukuk camiasında aktif rol üstlenen Yücel, baro başkanlığı döneminde çeşitli davalar ve mesleki çalışmalarla gündeme gelmişti.

TUNÇ SOYER’İN AVUKATLIĞINI ÜSTLENİYORDU

Son dönemde kamuoyunun yakından takip ettiği İZBETON kooperatif davasında yargılanan Tunç Soyer’in avukatlığını üstlenen Özkan Yücel, dava sürecinde savunma ekibinde yer alıyordu.

Yücel’in vefatı, hukuk camiasında ve İzmir’de büyük üzüntüyle karşılandı.

HUKUK CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Özkan Yücel’in ölümü sonrası İzmir’deki hukuk çevrelerinden taziye mesajları gelmeye başladı. Meslektaşları, Yücel’in uzun yıllar baro çalışmalarına katkı sunduğunu ve önemli davalarda görev aldığını ifade etti.