Orhan Sarıbal kimdir, Orhan Sarıbal kaç yaşında, nereli hangi partili?

CHP’li siyasetçiler arasında öne çıkan isimlerden biri olan Orhan Sarıbal’ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İnternet kullanıcıları “ Orhan Sarıbal kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi partili?” sorularına yanıt ararken, deneyimli siyasetçinin eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve siyasi çalışmaları da araştırılıyor. İşte Orhan Sarıbal hakkında merak edilenler.

ORHAN SARIBAL KİMDİR?

Orhan Sarıbal, ziraat mühendisi ve siyasetçi kimliğiyle tanınan isimler arasında yer almaktadır. Tarım politikaları, kırsal kalkınma ve çiftçi hakları üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Sarıbal, uzun yıllardır hem mesleki hem de siyasi alanda aktif görevler üstlenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli kademelerde görev yapan Sarıbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bursa Milletvekili olarak görev yapmıştır.

ORHAN SARIBAL’IN EĞİTİM HAYATI

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden mezun olan Orhan Sarıbal, eğitim hayatının ardından tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Mesleki birikimini sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarındaki görevleriyle pekiştiren Sarıbal, özellikle tarımsal kalkınma konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir.

ORHAN SARIBAL’IN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi yaşamına Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) çatısı altında başlayan Orhan Sarıbal, 1989-1992 yılları arasında SHP’de görev aldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyasete devam eden Sarıbal, 2003-2007 yılları arasında CHP Gürsu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Aynı dönemde CHP Bursa İl Delegesi olarak da görev üstlendi.

Yerel yönetimlerde de aktif rol alan Sarıbal, 2004-2009 ve 2009-2014 dönemlerinde CHP’den Gürsu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte yerel yönetim deneyimi kazanan Sarıbal, parti çalışmalarında da etkin rol üstlendi.

MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Orhan Sarıbal, 2003-2015 yılları arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nda çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetimlerinde de görev aldı.

2006-2010 yılları arasında Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevini yürüten Sarıbal, sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla da ön plana çıktı.

TARIM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI VE ESERLERİ

Tarım politikaları konusunda çeşitli araştırma ve raporlara katkı sunan Orhan Sarıbal, “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşulları” ve “Türkiye’de ve Bursa’da Tarım” başlıklı çalışmaların hazırlanmasında görev aldı. Ayrıca Nota Bene Yayınları tarafından yayımlanan “Türkiye’de Tarımın Ekonomi Politiği 1923-2013” adlı eserde iki bölümün yazımına katkıda bulundu.

Tarım sektörüne yönelik görüşleri ve çalışmalarıyla tanınan Sarıbal, özellikle üreticilerin sorunlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunda sık sık gündeme gelmektedir.

ORHAN SARIBAL’IN ÖZEL HAYATI

Orta düzeyde İngilizce bilen Orhan Sarıbal, evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasi ve mesleki çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren Sarıbal, tarım politikaları başta olmak üzere çeşitli konulardaki açıklamalarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer almaktadır.