Önemsiz Biri filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Önemsiz Biri filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Önemsiz Biri filminin çekimleri 2020 yılında gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Ilya Naishuller'in üstlendiği yapım, pandemi koşullarında tamamlanan çekimlerin ardından 2021 yılında vizyona girdi. Film, aksiyon sahneleri ve temposuyla dünya genelinde ilgi gördü.

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Kanada'nın Manitoba eyaletinde, özellikle Winnipeg kentinde gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki birçok cadde, mahalle ve endüstriyel alan filmde mekân olarak kullanılırken, bazı sahneler çevre bölgelerde çekildi. Winnipeg'in modern şehir dokusu, filmin atmosferine önemli katkı sağladı.

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sıradan bir aile babası gibi görünen Hutch Mansell'ın hayatına odaklanıyor. Evine giren hırsızlara karşılık vermemesi nedeniyle çevresindekiler tarafından güçsüz görülen Hutch'ın, aslında karanlık bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıkar. Ailesini korumak için yeniden şiddet dolu eski hayatına dönmek zorunda kalan Hutch, Rus mafyasıyla amansız bir mücadeleye girişir. Film, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicilere soluksuz bir deneyim sunuyor.

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

• Bob Odenkirk – Hutch Mansell

• Connie Nielsen – Becca Mansell

• Aleksei Serebryakov – Yulian Kuznetsov

• RZA – Harry Mansell

• Christopher Lloyd – David Mansell

• Michael Ironside – Eddie Williams

• Colin Salmon – The Barber

• Gage Munroe – Brady Mansell

• Paisley Cadorath – Sammy Mansell

• Billy MacLellan – Charlie Williams