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Ömer Faruk Gergerlioğlu, doktorluk mesleğinin yanı sıra insan hakları aktivistliği, yazarlık, gazetecilik ve siyaset alanlarında görev yapan bir isimdir. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, hangi partiden? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlayan Gergerlioğlu, Bursa İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı ve 1990 yılında mezun oldu.

Meslek hayatına çeşitli sağlık ocaklarında görev yaparak başlayan Gergerlioğlu, 1995 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) kazandı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göğüs hastalıkları ve tüberküloz alanında uzmanlık eğitimi aldı. Beş yıllık eğitiminin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı.

İnsan hakları alanında da faaliyet gösteren Gergerlioğlu, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’nde (MAZLUMDER) görev aldı. 2003 yılında derneğin Kocaeli şube başkanı oldu, 2007-2009 yılları arasında ise genel başkanlık görevini üstlendi. 2007’den itibaren yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset konularında makaleler yayımladı.

Gergerlioğlu, 2018 genel seçimlerinde HDP’den Kocaeli milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 27. dönemde İnsan Hakları Komisyonu’nda yer aldı. 2023 genel seçimlerinde ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden Kocaeli milletvekili seçilerek 28. dönemde yeniden Meclis’te yer aldı.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HANGİ PARTİDEN?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM’nin 27. döneminde HDP milletvekili olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden milletvekili seçilen Gergerlioğlu, TBMM’nin 28. döneminde DEM Parti milletvekili olarak görev aldı. Gergerlioğlu’nun siyasi geçmişinde 2011 genel seçimleri öncesinde AK Parti’den Kocaeli milletvekili aday adayı olması da bulunuyor. Ancak aday gösterilmemesi üzerine İzmit Seka Devlet Hastanesi’ndeki görevine geri döndü.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 doğumludur. 21 Ekim 2026 itibarıyla 61 yaşındadır.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU NERELİ?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. Aslen Şanlıurfalı bir aileden gelen Gergerlioğlu, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. Eğitim ve meslek hayatının farklı dönemlerinde çeşitli şehirlerde görev yapan Gergerlioğlu, milletvekili olarak Kocaeli’yi temsil etti.