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Nursena Gür kimdir, Nursena Gür hangi partili ve Nursena Gür mezarlık olayı nedir soruları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı olan Nursena Gür, 2024 yılında Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştü. Gür, mezarlık görüntülerinin 16 yaşındayken çekildiğini belirterek, üyelerinin onay vermesi halinde dernek başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

NURSENA GÜR KİMDİR?

Nursena Gür, İstiklal Kadınları Hareketi Derneği'nin başkanı. Basında yer alan bilgilere göre 24 yaşında olan Gür, siyasi faaliyetleriyle de tanınıyor. Gür, kadın haklarına ve milliyetçi çizgideki toplumsal çalışmalara odaklanan derneğin başkanlığını sürdürüyor.

NURSENA GÜR HANGİ PARTİLİ?

Nursena Gür, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi ile bilinen bir isim. Gür, 2024 yılında Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmişti. Gür'ün parti içinde şu anda resmi bir görevi olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

NURSENA GÜR MEZARLIK OLAYI NEDİR?

Ortaya çıkan görüntülerde Nursena Gür'ün bir mezarlıkta arkadaşlarıyla birlikte bira içtiği ve şarkı söylediği görülüyor. Videoda Gür'ün "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz" dediği duyuluyor. Mezarlık gibi kutsal kabul edilen bir alanda alkol alınması ve dini ifadelerin bu şekilde kullanılması kamuoyunda büyük tartışmaya yol açtı. Görüntülerin hangi şehirdeki mezarlıkta çekildiği ise bilinmiyor.

NURSENA GÜR'DEN AÇIKLAMA

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Nursena Gür yazılı bir açıklama yaptı. Gür açıklamasında, "16 yaşında bir çocukken yaptığım cahilce bir hareketten dolayı yıllardır büyük bir utanç duymaktayım" ifadelerini kullandı. Pişmanlığını o dönemde de çevresindeki kişilere dile getirdiğini belirten Gür, yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Gür, videonun derneğin çalışmalarını engellemek ve hakkındaki önceki iddiaları yeniden gündeme getirmek amacıyla yayıldığını öne sürdü. Kendisine yönelik asılsız gördüğü suçlamalarla mücadele etmeye devam edeceğini de vurguladı.

NURSENA GÜR İSTİFA ETTİ Mİ?

Nursena Gür, açıklamasında dernek üyelerinin onay vermesi halinde İstiklal Kadınları Hareketi Derneği başkanlığından istifa edeceğini duyurdu. Üyelerin bu konuda bir karar verip vermediği ve istifanın kesinleşip kesinleşmediği henüz netlik kazanmadı.