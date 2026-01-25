"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik."Nobel Ödülü'ne sahip kaç Türk vatandaşı vardır?

NOBEL ÖDÜLÜ'NE SAHİP KAÇ TÜRK VATANDAŞI VARDIR?

A:2

B:3

C:4

D: 5

Cevap : A