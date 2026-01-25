Haberler

Nobel Ödülü'ne sahip kaç Türk vatandaşı vardır?

Nobel Ödülü'ne sahip kaç Türk vatandaşı vardır?
Güncelleme:
Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Nobel Ödülü'ne sahip kaç Türk vatandaşı vardır?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik."Nobel Ödülü'ne sahip kaç Türk vatandaşı vardır?

NOBEL ÖDÜLÜ'NE SAHİP KAÇ TÜRK VATANDAŞI VARDIR?

A:2

B:3

C:4

D: 5

Cevap : A

