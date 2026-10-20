Necati Topaloğlu kimdir? Kemer'in emekli öğretmen başkanı CHP'den ayrıldı

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 20 Ekim 2026'da sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aynı gün 8 belediye meclis üyesi de partiden ayrıldı. Topaloğlu ve meclis üyeleri görevlerini bağımsız olarak sürdürecek.

NECATİ TOPALOĞLU NEDEN CHP'DEN İSTİFA ETTİ?

Necati Topaloğlu, CHP'den ayrılma kararını "değerlendirmeler sonucunda" aldığını söyledi, ayrıntılı bir gerekçe açıklamadı. Açıklamasına "Sevgili hemşehrilerim" diye başlayan Topaloğlu, kararın Kemer'e karşı sorumluluklarını değiştirmediğini yazdı. "Verdiğimiz sözlerin arkasındayız" diyen başkan, birlikte çalıştığı arkadaşlarına da teşekkür etti. Başka bir partiye geçip geçmeyeceğine dair bir şey söylemedi.

NECATİ TOPALOĞLU KİMDİR?

Necati Topaloğlu, 2019'dan bu yana Antalya'nın Kemer ilçesinin belediye başkanı. Siyasete gelmeden önce yıllarca sınıf öğretmenliği yaptı.

Aydın'daki Ortaklar Öğretmen Okulu'nun sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi, ardından Anadolu Üniversitesi'nde ön lisans okudu. Yaklaşık on yıl farklı yerlerde öğretmenlik yaptıktan sonra 1985'te Kemer'e bağlı Göynük'teki ilköğretim okuluna atandı. Bu okulda 2002'ye kadar çalıştı ve emekli oldu.

NECATİ TOPALOĞLU NERELİ?

Necati Topaloğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Seki köyünde doğdu. İlkokulu da Seki'de okudu. Öğretmen okulunu ise Aydın'da bitirdi.

NECATİ TOPALOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Necati Topaloğlu 1955 doğumlu ve 2026'da 71 yaşını dolduruyor. İlk kez 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanı oldu.

NECATİ TOPALOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Necati Topaloğlu, 2004 yerel seçimlerinde Göynük Belde Belediye Başkanı oldu ve bu görevi iki dönem üst üste yürüttü. 2014'te yürürlüğe giren yasayla Göynük beldesi Kemer Belediyesi'ne bağlanınca belde başkanlığı sona erdi.

Sağlık sorunları yüzünden 2014 ile 2019 arasında siyasete ara verdi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kemer Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024'teki seçimde CHP adayı olarak 12 bin 485 oy, yani yüzde 47,31 aldı ve ikinci kez kazandı. AK Parti adayı Rahman Şeker yüzde 39,50'de kaldı.

NECATİ TOPALOĞLU EVLİ Mİ?

Necati Topaloğlu evli ve iki çocuk babası. Eşi Fikriye Topaloğlu, 1985'te ebe olarak Göynük Sağlık Ocağı'na atanmıştı; Topaloğlu da aynı yıl Göynük'teki okula tayin oldu.