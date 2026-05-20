Naciye Koçak, Türkiye cemiyet hayatında adı zaman zaman gündeme gelen, köklü bir aileye mensup iş insanı kimliğiyle tanınan bir isimdir. Merhum iş insanı Cevat Koçak ile hayırsever kimliğiyle bilinen Servet Koçak’ın kızıdır. Peki, Naciye Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Servet Koçak'ın kızı Naciye Koçak kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

SERVET KOÇAK'IN KIZI NACİYE KOÇAK KİMDİR?

Koçak Ailesi, özellikle eğitim yatırımları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bilinen, uzun yıllardır hem iş dünyasında hem de cemiyet hayatında yer alan aileler arasında gösterilmektedir.

Naciye Koçak’ın kamuoyunda en çok bilinen yönlerinden biri, İstanbul’daki tarihi yapılar arasında yer alan Kara Todori Yalısı üzerindeki mülkiyet hakları ve aile içi miras süreçleriyle zaman zaman gündeme gelmesidir. Bu süreçler, onun ismini özellikle son yıllarda daha görünür hale getirmiştir.

NACİYE KOÇAK NE İŞ YAPIYOR?

Naciye Koçak’ın mesleki faaliyetlerine ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlıdır. Ancak mevcut bilgilere göre Koçak’ın uzun süredir hem Türkiye’de hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli gayrimenkul işlemleri ve miras davalarıyla ilişkilendirildiği bilinmektedir.

Ayrıca Koçak Ailesi’nin genel profili dikkate alındığında, eğitim ve hayır projeleriyle bağlantılı bir aile yapısı içerisinde yer aldığı ifade edilmektedir. Özellikle uluslararası düzeyde yürütülen bazı hukuki süreçler, onun iş ve yatırım alanında aktif bir rol üstlendiğine dair değerlendirmelerin yapılmasına neden olmuştur.

NACİYE KOÇAK KAÇ YAŞINDA?

Naciye Koçak’ın yaşıyla ilgili kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

NACİYE KOÇAK NERELİ?

Naciye Koçak’ın nereli olduğuna dair açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

NACİYE KOÇAK EVLİ Mİ?

2008 yılında yedi yıllık eşi Nejat Türkmen’den boşanan Naciye Koçak, özel hayatıyla da dönem dönem magazin gündeminde yer almıştır. Boşanmanın ardından Koçak’ın 14 Şubat 2010’da Yunanlı bankacı Costa Iozias ile Atina’da sessiz ve sade bir törenle evlendiği ileri sürülmüştür.