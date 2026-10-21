Mustafa Levent Sungur kimdir? TOKİ Başkanı Meclis'te 255 bin konut hedefini açıkladı

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Toplu Konut İdaresi ( Toki ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, 20 Ekim 2026'da TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda konuştu. Komisyonda TOKİ'nin 2023 ve 2024 hesapları görüşüldü ve iki yılın bilançoları ibra edildi. Sungur'un komisyona getirdiği ana rakam 2026'nın teslim hedefiydi: 255 bin konut.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR NE DEDİ?

Mustafa Levent Sungur, 2026'nın ilk 9 ayında 135 bin 892 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar yaklaşık 119 bin konutun daha teslim edileceğini söyledi. Böylece yıl 255 bin konutla kapanacak.

Sungur'a göre TOKİ'nin Türkiye'deki konut üretimindeki payı yüzde 9 civarından yüzde 11,7'ye çıktı; ilk el konut satışındaki payı da yüzde 12,5 oldu. 2025'te 212 bin 981 konutun ihalesi yapıldı, 133 bin 761 konut satıldı ve 124 bin 34 konut teslim edildi. Ekim itibarıyla 1.246 şantiyede 279 bin konut ve sosyal donatının inşaatı sürüyor.

Sungur komisyonda faizsiz konut kredisi rakamlarını da paylaştı: kredi tutarı 1 milyon 233 bin lira, bugüne kadar 502 kişi bu krediyi kullandı ve toplam 607 milyon lira ödendi. İlk Evim Arsa projesinde 235 bin 439 hak sahibi var; bunların 212 bin 339'unun imar planı onaylandı.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR KİMDİR?

Mustafa Levent Sungur, 2024'ten bu yana TOKİ'nin başında olan bir inşaat mühendisi. Kariyerinin neredeyse tamamı TOKİ'de geçti.

Başkanlığa atanması, 18 Temmuz 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla oldu. Koltuk, önceki başkan Ömer Bulut'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bakan yardımcısı olarak geçmesiyle boşalmıştı.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Levent Sungur 1981 doğumlu. TOKİ'ye uzman olarak girdiği 2006'dan başkan olduğu 2024'e kadar 18 yılını aynı kurumda geçirdi.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR NERELİ?

Mustafa Levent Sungur Trabzonlu; 1981'de Trabzon'da doğdu. Üniversite için Ankara'ya gitti ve 2003'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mustafa Levent Sungur, mezun olduktan sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli firmalarda çalıştı. 2006'da TOKİ'ye uzman olarak girdi.

Kurumda sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı şube müdürlüklerinde görev yaptı. Mayıs 2009'dan Aralık 2018'e kadar Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanıydı. Aralık 2018'de başkan yardımcılığına getirildi, Temmuz 2024'te de idarenin başkanı oldu. İyi derecede İngilizce, biraz da Farsça ve Almanca biliyor.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR EVLİ Mİ?

Mustafa Levent Sungur evli ve üç çocuk babası.