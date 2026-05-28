Türk çağdaş sanatının figüratif anlatımı güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilen ressam Mustafa Horasan yaşamını yitirdi. Peki, Mustafa Horasan kimdir? Mustafa Horasan neden öldü? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA HORASAN KİMDİR?

Mustafa Horasan, 1965 yılında Aydın’ın Karacasu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlayan sanatçı, yükseköğrenim için İstanbul’a taşındı. Sanat eğitimini 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı Özgün Baskıresim Bölümü’nde tamamladı.

Akademik eğitim sürecinin ardından Avrupa ve Amerika’da çeşitli sanatsal çalışmalar gerçekleştiren Horasan; Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, ABD ve İtalya’da üretimlerde bulundu.

Uzun yıllar boyunca İstanbul’daki kişisel atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürüttü.

MUSTAFA HORASAN NEDEN ÖLDÜ?

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Mustafa Horasan’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Sanatçının vefatına ilişkin bilgi, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla kamuoyuna duyuruldu.