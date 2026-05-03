Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek kimdir? Zuhal Böcek kaç yaşında, nereli?

Muhittin Böcek'in gelini olan Zuhal Böcek, son günlerde gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, hakkında pek çok bilinmeyen olduğu için, kim olduğunu ve ne iş yaptığını öğrenmek isteyenler merakla araştırmalar yapıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ ZUHAL BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile evlidir. Evliliği sayesinde Böcek ailesinin bir parçası haline gelen Zuhal Böcek, kamuoyunda daha çok bu aile bağıyla tanınmaktadır.

ZUHAL BÖCEK’İN HAYATI VE KARİYERİ

Antalya doğumlu olan Zuhal Böcek, geçmişte Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmış ve kamu kurumunda edindiği deneyimlerle bilinir. Evliliğinin ardından daha çok aile yaşamıyla ön plana çıkan Zuhal Böcek, bir çocuk annesidir. Resmi kayıtlarda ve medyada yer alan bilgiler sınırlıdır ve genellikle aile yaşamı üzerine odaklanmaktadır.

ZUHAL BÖCEK KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Böcek’in doğum tarihi kamuoyuna açıklanmamış olsa da, yaklaşık olarak 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir.

ZUHAL BÖCEK NERELİDİR?

ZUHAL BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.