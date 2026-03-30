Müge Boz kimdir? Caner Erdeniz'in eşi Müge Boz kaç yaşında, nereli?

Oyuncu ve model Müge Boz, hem ekranlardaki rolleri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Caner Erdeniz ile olan evliliği ve kariyerindeki önemli projeleri, meraklı gözlerin odağında. Boz’un hayatına dair bilinmeyenler ve sürpriz detaylar, magazin gündeminde sıkça tartışılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Müge Boz, Türk oyuncu ve modeldir. En çok hit gerçeküstü komedi dizisi Leyla ile Mecnun ve tarihi çizgi romandan uyarlanan Karaoğlan filmiyle tanınır. Ayrıca Arka Sokaklar, Melekler Korusun, Yalan Dünya ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yardımcı rollerde yer almıştır. Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan Boz, Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health ve Instyle gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştirmiştir.

MÜGE BOZ KAÇ YAŞINDA?

Müge Boz, 13 Nisan 1984 doğumludur. 2026 itibarıyla 42 yaşındadır.

MÜGE BOZ NERELİ?

Annesi Boşnak Yugoslav göçmeni olan Müge Boz, çocukluğunu İstanbul’da geçirmiştir. 12 yaşında ailesiyle birlikte İzmir’in Karşıyaka ilçesine taşınmıştır.

MÜGE BOZ’UN KARİYERİ

Boz, eğitimini İzmir Atatürk Lisesi ve ardından Anadolu Üniversitesi Sinema, Televizyon ve Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı. Norveç’te Hogskulen i Volda okulundan burs alarak stratejik tasarım ve dijital fotoğrafçılık eğitimi aldı. 11 yıl bale ve 4 yıl piyano eğitimi alan Boz, 2009’da Turkcell reklamıyla başladığı oyunculuk ve modellik kariyerini Leyla ile Mecnun dizisiyle dönüm noktasına taşımıştır. Ardından Gurbette Aşk ve Kayıt Hayır gibi projelerde başrol oynamıştır.