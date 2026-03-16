Mücteba Hamaney öldü mü, yaşıyor mu? İran yeni lideri öldürüldü mü?

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD saldırısında yaralandıktan sonra gizlice Rusya'ya götürüldüğü iddiasının ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir." dedi.

MÜCTEBA HAMANEYÖLDÜ MÜ?

İran'da dini liderlik makamı için adı geçen Mücteba Hamaney'in durumuyla ilgili en dikkat çekici yorum ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, katıldığı bir programda bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken, Hamaney hakkında gelen istihbaratlara atıfta bulunarak, "Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, günlerdir süregelen "yaralandı mı yoksa öldü mü?" tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

Henüz İran makamlarından konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.