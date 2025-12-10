Monaco Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Monaco Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Monaco Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Monaco Galatasaray kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Monaco Galatasaray canlı maç anlatımı ve Monaco Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...
Monaco Galatasaray kaç kaç? Monaco Galatasaray canlı maç anlatımı ve Monaco Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
MONACO GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Monaco Galatasaray maçı 1-0'lık Monaco üstünlüğüyle sona erdi.
MONACO GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Monaco Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
MONACO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.
MONACO GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Monaco Galatasaray maçı Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanıyor.