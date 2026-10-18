Milan Atalanta maçı hangi kanalda, Milan Atalanta nereden CANLI izlenir?

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Milan Atalanta nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Serie A'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı S Sport 2 kanalından ve dijital platformu S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlayacak. İtalya'nın iki Lombardiya ekibi arasındaki mücadele, haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Milan - Atalanta maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

MİLAN ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Atalanta maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

MİLAN ATALANTA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2 kanalına Turkcell TV+ platformunda 78. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

MİLAN ATALANTA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Milan - Atalanta maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport kanallarının yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

MİLAN ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak Milan - Atalanta maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

MİLAN ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. San Siro adıyla da bilinen tarihi stadyum, Avrupa futbolunun en ikonik arenaları arasında yer alıyor ve Milan ile Inter'in ortak iç saha olarak kullandığı bir stadyum.

MİLAN VE ATALANTA'NIN HEDEFİ ZİRVE

Yedi kez Avrupa şampiyonu olan Milan, taraftarı önünde Atalanta'yı mağlup ederek Serie A'nın üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son yıllarda İtalya ve Avrupa futbolunda istikrarlı performansıyla dikkat çeken Bergamo ekibi Atalanta ise San Siro'dan puanla dönmenin peşinde olacak. İki Lombardiya takımı arasındaki mücadele, İtalya'da haftanın en çok beklenen karşılaşmaları arasında gösteriliyor.