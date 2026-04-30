Mert Hakan Yandaş kaç yıl ceza aldı, neden ceza aldı, Mert Hakan Yandaş futbolu bıraktı mı?

Sarı-lacivertli camiada şok etkisi yaratan Mert Hakan Yandaş cezası hakkında beklenen resmi açıklama geldi. Derbi maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde ve koridorlarda yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mert Hakan'ın ceza süresi kesinleşti. Peki, Mert Hakan Yandaş neden ceza aldı ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? Futbolcunun kariyerine son vereceği yönündeki söylentilerin perde arkası, TFF'nin açıkladığı yaptırımlar ve Fenerbahçe yönetiminin izleyeceği yol haritası haberimizin devamında...

MERT HAKAN YANDAŞ'A 12 AY HAK MAHRUMİYETİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürüttüğü incelemeler sonucunda Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş hakkında kararını verdi. Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, tecrübeli orta saha oyuncusuna 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği duyuruldu. Bu karar, Mert Hakan’ın tam bir yıl boyunca resmi futbol faaliyetlerinden men edilmesi anlamına geliyor.

CEZANIN NEDENİ: BAHİS EYLEMİ

Kurulun aldığı bu ağır kararın gerekçesi ise spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yapılan incelemeler neticesinde Mert Hakan Yandaş'ın "bahis eylemi" içerisinde bulunduğu tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu talimatnamesinde yer alan ve futbolcuların bahis oyunlarına katılımını kesin bir dille yasaklayan maddeler uyarınca, oyuncunun bu kuralı ihlal ettiği hükmüne varıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ FUTBOLU BIRAKTI MI?

1 yıllık men cezasının ardından sosyal medyada "Mert Hakan Yandaş futbolu bıraktı mı?" soruları sorulmaya başlandı. Şu an için oyuncu cephesinden resmi bir emeklilik açıklaması gelmedi. Ancak 12 ay boyunca sahalardan ve tesislerden uzak kalacak olmasının, profesyonel kariyerinin geleceği açısından ciddi bir engel teşkil edeceği ve kariyer sonu ihtimalini güçlendirdiği spor otoriteleri tarafından konuşuluyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN TAHKİM HAMLESİ BEKLENİYOR

Milli futbolcunun aldığı bu tarihi ceza sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kulübün, kararın tebliğ edilmesinin ardından Tahkim Kurulu’na başvurarak cezada indirim talep etmesi veya kararın bozulması için hukuki süreç başlatması bekleniyor. Eğer ceza onanırsa, Mert Hakan Yandaş önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünde formasına hasret kalacak.