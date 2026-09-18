Melis İşiten neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, ne iş yapıyor?

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Melis İşiten, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verilen isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Melis İşiten neden gözaltına alındı? Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, ne iş yapıyor? Detaylar...

MELİS İŞİTEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. Melis İşiten'in gözaltı süreci de bu soruşturma kapsamında gerçekleşti.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, oyuncu kimliğinin yanı sıra dijital platformlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla da tanınan sanatçıdır. Kariyerine sahne arkasında başlayan İşiten, ilerleyen dönemde oyunculuk ve sunuculuk alanlarında çalışmalar yaptı.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim gören Melis İşiten, aynı dönemde Akademi 35,5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Sahne arkasında rejisörlük yaparak başladığı kariyerini oyunculuk çalışmalarıyla sürdürdü.

Özellikle YouTube kanalında gerçekleştirdiği sohbet programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

MELİS İŞİTEN NERELİ?

Melis İşiten, İstanbul doğumludur. Uzun yıllardır yaşamını İstanbul'da sürdüren İşiten, kariyerine de İstanbul'daki tiyatro sahnelerinde başladı.

MELİS İŞİTEN SEVGİLİSİ KİM?

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2016 yılında Ada adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında boşandı.

MELİS İŞİTEN NE İŞ YAPIYOR?

Melis İşiten, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra dijital platformlarda da çalışmalar yürütüyor. Tiyatro ile başlayan kariyerinde televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı.

Oyuncunun yer aldığı diziler arasında 2014 yapımı Reaksiyon ve 7 Güzel Adam, 2018 yapımı Vatanım Sensin ile 2021 yapımı Maraşlı bulunuyor.

Sinema çalışmalarında ise 2019 yılında Aslı Gibidir, 2022 yılında Sadece Arkadaşız, 2024 yılında Kardeş Takımı ve Aile Çıkmazı filmlerinde yer aldı.

Melis İşiten, son dönemde YouTube kanalı Zaten Show üzerinden gerçekleştirdiği sohbetlerle dijital alandaki çalışmalarını sürdürüyor.