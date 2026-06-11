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Mehmet Cem Karcı kimdir? Mehmet Cem Karcı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

Mehmet Cem Karcı kimdir? Mehmet Cem Karcı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?
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İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrası Mehmet Cem Karcı hakkında ortaya atılan gözaltı iddiaları gündeme oturdu. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ismi geçen Karcı için “Mehmet Cem Karcı kimdir?”, “Gözaltına mı alındı?”, “Neden gözaltına alındı?” ve “Uyuşturucu test sonucu pozitif mi çıktı?” soruları kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Son dakika gelişmeleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon sonrası Mehmet Cem Karcı’nın da gözaltına alındığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gözaltı listesinde adı geçen Karcı’nın kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve test sonuçlarına ilişkin detaylar merak edilirken, gözler resmi makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET CEM KARCI KİMDİR?

Mehmet Cem Karcı, televizyon dizilerinde yönetmenlik çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Türkiye’de çeşitli yapım projelerinde görev aldığı bilinen Karcı, özellikle dizi sektöründeki yönetmenlik kariyeriyle öne çıkmaktadır.

MEHMET CEM KARCI GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrası Mehmet Cem Karcı’nın da gözaltına alındığı iddiaları gündeme geldi. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Karcı’nın isminin listede yer aldığı öğrenildi.

MEHMET CEM KARCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Cem Karcı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları çerçevesinde gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Yaşar İpek, Selin Ciğerci ve Reyhan Küçükyeğen gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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