Mecidiyeköy metro açıldı mı M7?

Ulaşımda konforu artırmak amacıyla geçici süreyle işletmeye kapatılan veya aktarmalı olarak hizmet veren M7 Mecidiyeköy metro istasyonu açıldı mı? Teknik arızaların giderilmesi ve hat güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için yürütülen çalışmaların ardından, M7 Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun son durumu bölge sakinleri ve işe gidiş-dönüş saatlerinde bu hattı kullanan binlerce kişi için büyük önem taşıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki seferlerin güncel durumu ve istasyondaki son hazırlıklara dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI AÇILDI MI? GÜNCEL DURUM NEDİR?

Metro İstanbul’dan gelen son bilgilere göre, M7 Yıldız–Mahmutbey Hattı’nın Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki makas bölgesinde, yer altı suyu akışının artması sonucu raylarda bozulma tespit edildi. Yolcu güvenliğini korumak amacıyla bu bölgede onarım çalışmaları başlatıldı. Mecidiyeköy–Çağlayan istasyonlarının tam kapasiteyle ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmazken, çalışmaların titizlikle sürdüğü ve yetkililerin onarım tamamlandığında güncel bilgilendirme yapacağı bildirildi.

SEFERLER NASIL YAPILIYOR? GEÇİCİ DÜZENLEME DETAYLARI

Onarım çalışmaları devam ederken M7 hattındaki ulaşım şu şekilde sağlanmaktadır:

• Mahmutbey–Nurtepe arası ve Yıldız–Mecidiyeköy arası seferler kesintisiz devam ediyor.

• Nurtepe–Çağlayan arasında ise 12 dakika aralıklarla "mekik sefer" uygulanıyor.

• Mecidiyeköy ile Nurtepe arasındaki bağlantı ise metro yerine ücretsiz İETT ring otobüsleriyle sağlanıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR VE ÜCRETSİZ AKTARMA SEÇENEKLERİ

Mağduriyet yaşanmaması adına yolcular için şu alternatif ulaşım yolları belirlenmiştir:

• Yıldız ve Mecidiyeköy’den Mahmutbey Yönüne: Mecidiyeköy otobüs duraklarından kalkan ücretsiz İETT ring seferleri ile Nurtepe istasyonuna geçiş yapabilir, buradan M7 metrosuna aktarma yapabilirsiniz.

• Mahmutbey’den Mecidiyeköy ve Yıldız Yönüne: Nurtepe istasyonunun 3 numaralı çıkışından kalkan ücretsiz ring otobüslerini kullanarak Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz.

• Kağıthane ve Çağlayan’dan Ulaşım: Mekik seferlerle Nurtepe’ye gelerek Mahmutbey yönüne metroyla, Mecidiyeköy yönüne ise otobüsle devam edebilirsiniz.

• Metrobüs ve M2 Bağlantısı: Nurtepe’den kalkan ring otobüsleriyle Mecidiyeköy metrobüs durağına ve M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattına erişim sağlayabilirsiniz.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Mecidiyeköy metro durağındaki yer altı suyu sızıntısı ve ray onarımı oldukça hassas bir mühendislik süreci gerektirdiğinden, hattın tamamen hizmete girmesi için kesin bir tarih verilmedi. Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesapları ve istasyon içi anonslar aracılığıyla yolcuları anlık olarak bilgilendirmeye devam ediyor. Yolcuların seyahat sürelerini planlarken 12 dakikalık mekik sefer aralıklarını ve ring otobüsü bekleme sürelerini dikkate almaları öneriliyor.