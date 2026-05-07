MEB-AGS ne zaman, MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmen atama sisteminde köklü bir değişikliğe giden bakanlığın yeni sınav modeli olan MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2026 başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Sınava girecek adayların odak noktasında yer alan başvuru süreci Mayıs ayı itibarıyla başlarken, sonuçların açıklanacağı tarih de adayların kariyer planlaması yapabilmesi adına duyuruldu. İşte 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan dev sınavın başvuru ekranı, oturum saatleri ve sonuç takvimine dair tüm ayrıntılar...

2026 MEB-AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 110 dakika süre tanınacaktır. Adayların sınav binalarına girişleri ise saat 10.00'dan sonra yapılamayacaktır.

MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava girmek isteyen öğretmen adayları için başvuru süreci şu tarihler arasında yürütülecektir:

• Normal Başvuru Tarihleri: 8 - 20 Mayıs 2026

• Geç Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2026

Başvurular; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr), ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden kolayca tamamlanabilmektedir.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Temmuz'da ter dökecek olan adayların bekleyişi yaklaşık bir ay sürecek. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre MEB-AGS sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecekler.

MEB-AGS VE ÖABT OTURUMLARI HAKKINDA

MEB-AGS sınavı ile aynı gün, öğleden sonraki oturumda ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerçekleştirilecektir.

• AGS Oturumu: Saat 10.15'te başlar, 80 sorudan oluşur.

• ÖABT Oturumu: Saat 14.45'te başlar (Süre branşa göre değişiklik gösterebilir).

Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek için her iki oturumdan (branşı olanlar için) alınacak puanların ortalaması belirleyici olacaktır. Bu yıl ilk kez "Özel Eğitim" alanı da ÖABT kapsamına dahil edilmiştir.