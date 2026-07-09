Mbappe Dünya Kupası gol sayısı kaç, Mbappe Dünya Kupalarında toplam kaç gol attı?

Fransa'nın golcü futbolcusu Kylian Mbappe, Dünya Kupası performansıyla futbol tarihine geçen isimlerden biri olmayı sürdürüyor. "Mbappe Dünya Kupası gol sayısı kaç, Dünya Kupalarında toplam kaç gol attı?" sorularının yanıtını merak eden futbolseverler, yıldız oyuncunun turnuva boyunca kaydettiği gol sayısını ve kırdığı rekorları araştırıyor. İşte Mbappe'nin Dünya Kupası kariyerine ilişkin tüm detaylar.

MBAPPE DÜNYA KUPASI GOL SAYISI KAÇ?

Kylian Mbappe, FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcuları arasındaki yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu, hem 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performans hem de turnuva genelindeki gol sayısıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Mbappe Dünya Kupası gol sayısı kaç, Dünya Kupalarında toplam kaç gol attı? İşte merak edilen istatistikler.

MBAPPE 2026 DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Kylian Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çıktığı maçlarda toplam 7 gole imza attı. Turnuva boyunca Fransa'nın hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olan yıldız futbolcu, attığı kritik gollerle takımının üst turlara yükselmesinde önemli rol oynadı.

MBAPPE DÜNYA KUPALARINDA TOPLAM KAÇ GOL ATTI?

Kylian Mbappe, 2018, 2022 ve 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonlarında attığı gollerle toplam 19 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bu performansıyla Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları arasında üst sıralara yükselen Fransız yıldız, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

MBAPPE DÜNYA KUPASI PERFORMANSIYLA TARİHE GEÇİYOR

Henüz genç yaşta olmasına rağmen Dünya Kupası'nda birçok rekora yaklaşan Mbappe, hızı, bitiriciliği ve büyük maçlardaki etkili performansıyla futbol otoritelerinden tam not alıyor. Dünya Kupası kariyerinde ulaştığı 19 gol, onu turnuva tarihinin unutulmaz golcüleri arasına taşırken, kariyerine yeni rekorlar ekleme yolunda da önemli bir avantaj sağlıyor.

FRANSA'NIN EN BÜYÜK HÜCUM KOZLARINDAN BİRİ

Fransa Milli Takımı'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Kylian Mbappe, her Dünya Kupası organizasyonunda attığı gollerle takımına büyük katkı vermeye devam ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda kaydettiği 7 gol ve toplamda ulaştığı 19 Dünya Kupası golü, yıldız futbolcunun uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.