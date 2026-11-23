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Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu sorusu, kaptanlık oyununun ekrana gelmesiyle birlikte izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye'de 23 Kasım Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar döner hazırladı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı da kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Kaptanların ardından iki takımın kadroları netlik kazanacak.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın mavi takım kaptanı, şeflerin değerlendirmesinin ardından belli olacak. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan döner yapmaları istendi. Şefler, yarışmacıların hazırladığı tabakları tadım ve sunum açısından değerlendirerek haftanın kaptanını seçecek. Kaptanlık oyununu kazanan isim, mavi takımın başına geçecek.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kırmızı takım kaptanı, mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından açıklanacak. Yarışmanın kuralları gereği kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, rakip takımın kaptanını kendisi seçiyor. Bu nedenle kırmızı takım kaptanı da bu akşamki bölümde netlik kazanacak.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU MU?

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takım kadroları, kaptanların belirlenmesinin ardından oluşturulacak. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, yarışmacıları sırayla seçerek takımlarını kuracak. Takımların belirlenmesiyle birlikte haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için geri sayım başlayacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de en son elenen yarışmacı Şükran oldu. 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden Şükran'ın ardından yarışmacı sayısı 11'e düştü.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri akşam saatlerinde izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.