MasterChef kim elendi, 18 Ekim Pazar MasterChef’ye kim veda etti? Enes elendi mi?

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18 Ekim Pazar Masterchef'e kim veda etti sorusunun yanıtı, eleme gecesinin sonunda netlik kazanacak. Bu haftanın eleme potasında Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes yer alıyor. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği tabakları kısa sürede en iyi şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele ediyor. Geçen hafta ise Masterchef'e veda eden isim Buse olmuştu. MasterChef eleme adayları potaya nasıl girdi? Tüm detaylar haberimizde…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 18 Ekim 2026 Pazar akşamı elenen yarışmacı, eleme gecesinin sonunda belli olacak. Veda eden ismin henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı bulunuyor. Eleme adayları şöyle:

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten

Tolga

Tolgahan

Şükran

Enes

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI POTAYA NASIL GİRDİ?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından mavi takımdan Şiringül ve Hasan Alp eleme potasına giren ilk iki isim oldu. İkinci gün kırmızı takımdan Burçin ve Nurten, üçüncü gün ise yine kırmızı takımdan Tolga ve Tolgahan potaya girdi. 17 Ekim'de Doğu Anadolu mutfağı konseptiyle oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kaptan Muhammed aldı ve Şükran'ı eleme potasına gönderdi. Konsey oylamasında Şadi ve Enes'in eşit oy almasının ardından son kararı yine Muhammed verdi ve Enes'i potaya gönderdi.

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?

MasterChef Türkiye'de 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Buse olmuştu. Geçen haftanın eleme potasında Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp, Şadi, Enes ve Kübra yer almıştı.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyiciyle buluşuyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Yarışmada hafta içi dokunulmazlık ve ödül oyunları oynanırken, pazar akşamları eleme gecesi düzenleniyor.