Marmaray Sirkeci SON DAKİKA! Sirkeci Marmaray'da intihar mı oldu, kimliği açıklandı mı?

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İstanbul Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda 30 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen olay, seferlerde aksamalara neden oldu. İstasyonda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken tren seferlerinin bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildiği aktarıldı. Peki, Sirkeci Marmaray'da intihar mı oldu, kimliği açıklandı mı? Detaylar...

SİRKECİ MARMARAY'DA İNTİHAR MI OLDU?

Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda meydana gelen olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 30 Ekim Cuma günü yaşanan olayın ardından istasyonda ulaşım düzeninde değişikliğe gidildi. Marmaray seferleri, olay nedeniyle bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

SİRKECİ MARMARAY'DA İNTİHAR EDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI MI?

Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda yaşanan olayda hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından yayımlanan haberlerde de kişinin kimliğine ve olayın ayrıntılarına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerin yetkili kurumların açıklamaları doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Sirkeci İstasyonu'nda yaşanan olay nedeniyle Marmaray trenlerinin tek hat üzerinden işletildiği bildirildi. Bu nedenle seferlerde gecikmeler yaşandı. Marmaray tarafından yapılan bilgilendirmede yolcuların ulaşım planlarını yaparken seferlerdeki aksaklıkları dikkate almaları gerektiği belirtildi