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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ile gerçekleştirdiği röportajda CHP'den istifa sürecine, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ve siyasi geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya ise istifa metnindeki ifadeleri işaret ederek yanıt verdi. Peki, Mansur Yavaş AK Parti'ye katılacak mı? Detaylar...

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE KATILACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme hatırlatılarak "AK Parti’ye geçecek misiniz?" sorusu yöneltildi.

Yavaş, bu soruya doğrudan bir parti değişikliği açıklaması yapmak yerine istifa metninde yer alan ifadelere dikkat çekti. Yavaş'ın yanıtı şöyle oldu:

"İstifa metnimdeki o cümlelere bakın."

Yavaş'ın işaret ettiği istifa metninde seçmenin iradesi ve siyasi adres değişikliğiyle ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onaylamadığı siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."

İSTİFA SÜRECİNİN ARKA PLANI

Mansur Yavaş, CHP'den istifa kararının nasıl geliştiğini de anlattı. Yavaş, Faik Öztrak'ın açıklamasının ardından bir istifa metni hazırladığını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "Bunları kafana takma" tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ilk etapta kararını ertelediğini ifade eden Yavaş, süreci şu sözlerle aktardı:

"Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım."

Yavaş'ın açıklamasına göre istifa sürecinde Faik Öztrak'ın açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme ve Müslim Bey'in açıklamaları etkili oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI: ÖNCELİĞİMİZ ANKARA

Röportajda Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da soru yöneltildi. Yavaş, sürece ilişkin değerlendirmesinde "İzleyip göreceğiz. Önceliğimiz Ankara" ifadelerini kullandı.

Aytunç Erkin'in aktardığına göre Yavaş'ın önünde seçim sistemi, olası bir sistem değişikliği, kamuoyu araştırmalarının sonuçları, muhalefetin ortak aday belirleyip belirlemeyeceği ve YENİ Parti'nin kasım ayındaki kurultayının ardından yaşanabilecek gelişmeler gibi başlıklar yer alıyor.