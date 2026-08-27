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Manifest grubu kapanacak mı? Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Manifest grubu kapanacak mı?

Manifest grubu kapanacak mı? Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Manifest grubu kapanacak mı?
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Manifest grubu kapanacak mı? Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından grubun geleceği merak konusu olurken, hayranları "Manifest dağılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Akış hakkında yürütülen soruşturmanın ardından grubun faaliyetlerine devam edip etmeyeceği merak edilirken, Manifest'in kapanacağına ilişkin şu an için doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Peki, Manifest grubu kapanacak mı? Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Manifest grubu kapanacak mı?

Manifest grubu kapanacak mı, dağılıyor mu? Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınması sonrası gözler Manifest'in geleceğine çevrildi. Daha önce yurt dışı odaklı yeni planlarını açıklayan grubun, yaşanan son gelişmelerden nasıl etkileneceği araştırılırken, grubun sona ereceğine dair resmi bir karar veya açıklama henüz gündeme gelmedi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MANİFEST GRUBU KAPANACAK MI?

Şu an için Manifest grubunun kapanacağına dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın 27 Ağustos 2026'da gözaltına alınması sonrasında grubun geleceği yeniden merak konusu oldu. Akış hakkında yürütülen soruşturmanın Manifest'in dağıtılacağı veya faaliyetlerinin sona ereceği anlamına geldiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TOLGA AKIŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ağustos 2026'da gözaltına alındı. Akış hakkındaki soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

TOLGA AKIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntılar ve Akış'ın hukuki durumuyla ilgili yeni gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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