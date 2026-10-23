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Maden ocağı patlama SON DAKİKA! Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü var, kimlikleri açıklandı mı?

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Maden ocağı patlama SON DAKİKA! Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü var, kimlikleri açıklandı mı?
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması, son dakika gelişmeleriyle gündeme geldi. Olayın ardından patlamanın nedenine ve madendeki son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var? Zonguldak maden ocağı patlama son dakika gelişmeleri...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında yaşanan patlama, bölgede hareketliliğe neden oldu. Olayın ardından gelişmeler yakından takip edilirken, Zonguldak maden ocağı patlamasına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var? Detaylar...

ZONGULDAK MADEN OCAĞI PATLAMA SON DAKİKA!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende bulunan bir işçiye daha ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, madendeki işçilerin durumuna ilişkin bilgi verdi. Hacıbektaşoğlu, "8 işçiden 7'si madenden çıkarıldı. Şu anda bir işçimiz madende, ona da ulaşıldı. O işçimizi çıkarmaya çalışıyoruz. 2 can kaybımız var, 2'si ağır 5 işçi de yaralandı." dedi.

Olayla ilgili gelişmelerin takip ediliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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