Liverpool Galatasaray maçı spikeri kim, Liverpool Galatasaray maçını kim anlatıyor?

Galatasaray'ın Avrupa'daki dev yürüyüşü devam ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz, İngiliz devi Liverpool'a konuk oluyor. İlk maçta elde edilen avantajı korumak ve çeyrek final biletini cebine koymak isteyen sarı-kırmızılıların bu kritik randevusu hakkında tüm detaylar netleşti.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA

Milyonları ekran başına kilitleyecek olan Liverpool - Galatasaray karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kalbinin atacağı bu zorlu mücadelenin başlama saati ise 23:00 olarak belirlendi. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM KANAL BİLGİLERİ

Dev maçı televizyondan veya dijital platformlardan izlemek isteyenler için TRT 1'in yer aldığı kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

Ayrıca mücadele, Türksat uydusu üzerinden ve TRT'nin internet yayınları aracılığıyla her yerden kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇININ SPİKERİ KİM OLACAK

Maçın heyecanını evlere taşıyacak ses de belli oldu. Anfield Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak Liverpool - Galatasaray maçını tecrübeli spiker Hünkar Mutlu anlatacak.

TARİHİ RANDEVU ANFIELD STADYUMU'NDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik eşleşme, dünyanın en ikonik statlarından biri olan Anfield Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Liverpool'un ev sahipliği yapacağı bu zorlu deplasmanda Galatasaray, taraftarının da desteğiyle sahadan istediği sonuçla ayrılıp adını Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına yazdırmayı hedefliyor.