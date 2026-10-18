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Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi, stadı değişecek mi, Fransa protestoları Lille Galatasaray maçını etkiler mi?

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Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi, stadı değişecek mi, Fransa protestoları Lille Galatasaray maçını etkiler mi?
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Lille Galatasaray maçı ertelenecek mi sorusu, Fransa genelinde yayılan protestoların ardından sarı-kırmızılı taraftarların gündeminin ilk sırasına yerleşti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba akşamı Fransa'nın Lille kentinde Lille'e konuk olacak. Ülke çapında binlerce kişinin sokağa çıktığı eylemler, kritik karşılaşmanın güvenli şekilde oynanıp oynanamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Lille - Galatasaray maçının stadı değişecek mi? İşte son durum…

Fransa protestoları Lille Galatasaray maçını etkiler mi sorusuna şu an için verilen yanıt "hayır" yönünde. Karşılaşmanın ertelendiğine ya da başka bir şehre veya ülkeye alındığına ilişkin UEFA'dan ya da kulüplerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılı kafilenin planlandığı gibi salı günü Lille'e gitmesi beklenirken, Fransız yetkilileri maç için özel güvenlik düzenlemeleri getirdi. Lille - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

LİLLE GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Lille - Galatasaray maçının ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. UEFA'dan ya da iki kulüpten, Fransa'daki protestolar nedeniyle karşılaşmanın tarih veya saatinde değişiklik yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Bu nedenle mücadelenin 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te planlandığı şekilde oynanması bekleniyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇININ STADI DEĞİŞECEK Mİ?

Karşılaşmanın oynanacağı yerde de şu an için bir değişiklik söz konusu değil. Mücadele, Lille'in iç saha maçlarını oynadığı Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Sosyal medyada bazı taraftarlar maçın başka bir ülkeye ya da tarafsız bir sahaya alınması gerektiğini savunsa da bu yönde resmi bir adım atılmadı.

FRANSA PROTESTOLARI MAÇI ETKİLER Mİ?

Fransa genelinde son günlerde düzenlenen protestolarda binlerce kişi sokaklara döküldü. Bazı kentlerde eylemlerin şiddet olaylarına dönüştüğü ve sokakların adeta savaş alanına döndüğü görüntüler gündeme geldi. Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarları arasında maçın güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Ancak karşılaşmanın güvenliğine dair olası organizasyon değişiklikleri, UEFA ve yerel güvenlik yetkililerinin yapacağı değerlendirmelere bağlı olacak.

GALATASARAY TARAFTARLARINA ÖZEL DÜZENLEME

Lille Kulübü, karşılaşma öncesinde Kuzey Valiliği (Préfecture du Nord) tarafından maça özel güvenlik düzenlemeleri getirildiğini duyurdu. Buna göre Galatasaray taraftarlarının, kendilerine ayrılan deplasman tribünü dışında kulübü temsil eden forma, atkı ya da benzeri simgelerle stadyuma ve çevresine girmesine izin verilmeyecek. Kurallara uymayan taraftarların stadyuma girişinin engellenebileceği ve biletlerinin iptal edilebileceği belirtildi. Deplasman tribününden maçı izlemek isteyen taraftarların ise bilet konusunda Galatasaray ile iletişime geçmesi istendi.

GALATASARAY KAFİLESİ NE ZAMAN FRANSA'YA GİDECEK?

Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından Lille maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kafilenin, planlandığı gibi 20 Ekim Salı günü Fransa'nın Lille kentine gitmesi bekleniyor. Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında kasık adalesinde zorlanma yaşayan Rafael Leao'nun durumu ise yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lille - Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci maçta ise sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Puansız durumdaki Galatasaray, Lille deplasmanında Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktörlüğünü Davide Ancelotti'nin yaptığı Lille'de ise Arsenal maçında sakatlanan milli kaleci Berke Özer'in Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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