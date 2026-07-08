Lara Aslan kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Hediye'si Lara Aslan kaç yaşında, nereli?

Doğanın Kanunu dizisinin sevilen karakterlerinden Hediye'ye hayat veren Lara Aslan, oyunculuğuyla izleyicilerden beğeni topluyor. Dizideki performansının ardından genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu merak konusu olurken, "Lara Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Lara Aslan hakkında merak edilenler...

LARA ASLAN KİMDİR?

Lara Aslan, Türk oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk alanında eğitim alarak televizyon projelerinde yer almaya başlayan Aslan, özellikle çocuk oyuncu olarak rol aldığı yapımlarla tanınmıştır. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, kariyerini televizyon dizileri ve farklı projelerle sürdürmektedir.

LARA ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Lara Aslan, 01 Ocak 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

LARA ASLAN NERELİ?

Oyuncu Lara Aslan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Doğma büyüme İstanbullu olan genç oyuncunun kütüğü veya asıl memleketi hakkında resmi ve net bir bilgi bulunmamaktadır.

LARA ASLAN'IN KARİYERİ

Lara Aslan, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başladı. Televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle ekran deneyimi kazanan genç oyuncu, doğal oyunculuğu ve başarılı performansıyla dikkat çekti.

Farklı televizyon projelerinde yer alarak kariyerini sürdüren Lara Aslan, yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam etmektedir. Genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, kariyerini oyunculuk alanında geliştirmeyi sürdürmektedir.