Lang sakatlandı mı, kolu mu kırıldı, Lang koluna ne oldu (Liverpool Galatasaray)?

Güncelleme:
Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan kritik maçta taraftarlar, Lang'ın sakatlanıp sakatlanmadığını merak ediyor. Maç sırasında yaşanan pozisyonun ardından Lang'ın koluna ne olduğu ve sağlık durumuyla ilgili detaylar gündemde. Liverpool taraftarları, yıldız futbolcunun kolunun kırılıp kırılmadığını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray karşısında oynanan Liverpool maçındaLang'ın sakatlanması spor gündemini salladı. Taraftarlar, Lang'ın koluna ne olduğu ve oyuna devam edip edemeyeceğini merak ediyor. Maçın önemli anlarından biri olan bu sakatlık, hem Liverpool hem de Galatasaray cephesinde büyük bir endişe yarattı.

LANG SAKATLANDI MI?

Liverpool – Galatasaray maçında Lang, ceza sahası bitiminde sahanın dışında reklam panolarına çarptı ve yerde kaldı. Taraftarlar ve spor dünyası, yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili detayları merak ediyor. Olay sonrası Lang oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Icardi girdi.

LANG'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Maç sırasında yaşanan çarpmanın ardından Lang'ın durumu endişe yarattı. Kolunda ciddi bir problem olup olmadığı netleşmezken, sağlık ekibi tarafından saha kenarında müdahale edildi. Liverpool taraftarları, yıldız futbolcunun maç sonrası kontrolleri ve sakatlığının ciddiyetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

ICARDI SAHADA

Lang'ın oyundan çıkmasının ardından Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Osman DEMİR
500

