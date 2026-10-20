Kuzey Kore lideri öldü mü, yaşıyor mu?

Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-un’un eşi ve kızıyla birlikte başkentte düzenlenen bir sergiyi gezdiği yeni fotoğraflarını yayımladı. Ölüm iddialarını ortaya atan isim ise ABD’de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie oldu. Ancak iddiaları destekleyen herhangi bir bağımsız kanıt bulunmuyor. İşte Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin bilinenler ve son gelişmeler.

KİM JONG-UN SERGİ ZİYARETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un’un 19 Ekim Pazartesi günü Pyongyang’da düzenlenen 2026 Ulusal Giyim ve Ayakkabı Sergisi’ni ziyaret ettiğini açıkladı. Paylaşılan fotoğraflarda Kuzey Kore liderinin çocuk ayakkabılarını incelediği, kadın kıyafetlerine göz attığı ve yetkililerle sohbet ettiği görüldü. Kim’in küçük pembe bir ayakkabıyı elinde tuttuğu ve manken üzerindeki bir kadın montuna dokunduğu kareler öne çıktı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki fabrikalarda üretilen 70 binden fazla giyim ürünü ile 170 binden fazla çift ayakkabının yer aldığı sergide, Kim Jong-un’a eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae eşlik etti. Son yıllarda babasıyla birlikte askeri törenlerde ve resmi programlarda sıkça boy gösteren Ju-ae’nin bu ziyarette de yer alması dikkat çekti.

KİM JONG-UN ÖLDÜ MÜ? İDDİALAR NEREDEN ÇIKTI?

Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna dair söylentiler, ABD’de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie’nin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Xie, Kim’in ağır bir beyin kanaması geçirip komaya girdiğini ve Çin’den gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığını öne sürdü.

İddialara göre Kim acil tedavi için Pekin’e götürüldü, hayatını kaybetmesinin ardından da cenazesi gizlice Kuzey Kore’ye gönderildi. Ancak bu iddiaları doğrulayan hiçbir tıbbi belge ya da bağımsız kanıt ortaya konmadı.

FOTOĞRAFLARIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ölüm söylentilerinin yayılmasından yalnızca saatler sonra Kim’in yeni görüntülerinin paylaşılması, Pyongyang yönetiminin iddialara dolaylı yoldan yanıt verdiği şeklinde yorumlandı. İngiliz ve Amerikan basınında geniş yer bulan fotoğraflar ölüm iddialarıyla çelişse de, görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı. Kuzey Kore yönetimi ise söylentilere ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı.

YÖNETİMİ KİM YO-JONG’UN DEVRALDIĞI İDDİASI

Ölüm söylentileriyle birlikte Kuzey Kore’de olası bir liderlik değişimi de tartışılmaya başlandı. Wanjun Xie, Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’un yönetimi devraldığını ve Çin’in olası bir iktidar krizine karşı Pyongyang’a 9 bin asker gönderdiğini de iddia etti. Bu iddialar da doğrulanmadı. Kim Yo-jong ve Kim Ju-ae, halef tartışmalarında adı geçen isimler arasında bulunsa da Kuzey Kore’de resmi olarak ilan edilmiş bir halef yok.

2020’DE DE BENZER SÖYLENTİLER YAYILMIŞTI

Kim Jong-un’un öldüğüne dair iddialar ilk kez gündeme gelmiyor. 2020 yılında uzun süre kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü. O dönemde Güney Koreli eski milletvekili Ji Seong-ho, Kim’in öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu açıklamıştı. Ancak Kim’in kısa süre sonra bir fabrika açılışında görüntülenmesiyle iddialar çürümüş, Ji de sözleri nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.