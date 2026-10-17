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Kütahya'da deprem mi oldu, artçı depremler devam ediyor mu? SON DAKİKA! 17 Ekim Kütahya'da az önce nerede deprem oldu?

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Kütahya'da deprem mi oldu, artçı depremler devam ediyor mu? SON DAKİKA! 17 Ekim Kütahya'da az önce nerede deprem oldu?
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Kütahya ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü hissedilen sarsıntının ardından deprem haberlerini araştırmaya başladı. Özellikle Simav ilçesi ve çevresindeki son gelişmeler merak edilirken, “Kütahya'da deprem mi oldu?”, “17 Ekim Kütahya'da az önce nerede deprem oldu?” soruları gündeme geldi. Bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede sarsıntı hissedildiğine yönelik gelişmeler merak konusu oldu. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü yaşanan depremin ardından vatandaşlar, “ Kütahya'da deprem mi oldu?”, “ Kütahya'da sarsıntı mı hissedildi?” ve “ Deprem nerede oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Simav ve çevresindeki son gelişmeler yakından takip ediliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları, Kütahya ve çevresindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Simav'da meydana gelen depremin ardından sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, saati ve derinliği merak ediliyor. Kütahya ve çevre ilçelerde hissedilen depreme ilişkin güncel bilgiler, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi üzerinden takip edilebiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,79 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD kayıtlarında yer alan son depremler şöyle:

Saat 11.16'da 1,1 büyüklüğünde, 7,00 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Saat 10.36'da 2,5 büyüklüğünde, 11,96 kilometre derinliğinde deprem kaydedildi.

Saat 10.02'de 1,1 büyüklüğünde, 7,00 kilometre derinliğinde sarsıntı yaşandı.

Saat 09.30'da 1,1 büyüklüğünde, 7,06 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Saat 09.12'de 3,4 büyüklüğünde, 6,79 kilometre derinliğinde deprem kaydedildi.

Saat 09.11'de 2,2 büyüklüğünde, 7,69 kilometre derinliğinde sarsıntı yaşandı.

17 EKİM 2026 CUMARTESİ KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'da yaşayan vatandaşlar, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen sarsıntının ayrıntılarını araştırıyor. “Kütahya'da az önce deprem mi oldu?”, “Kütahya'da deprem hangi ilçede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,79 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu ve çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Not: Kütahya ve çevresinde meydana gelebilecek yeni sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem kayıtları doğrultusunda takip edilebilir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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