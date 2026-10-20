KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026: KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Kpss Ön Lisans sonuçları, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gündemindeki yerini koruyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almayı hedefleyen ön lisans mezunları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yapılacak sonuç duyurusunu takip ediyor. Peki, Kpss ön lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? Detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sınava katılan adayların yanıt aradığı sorular arasında bulunuyor. 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen sınavın ardından gözler Ösym'nin sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından henüz sonuçlar açıklanmadı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. 4 Ekim'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adaylar, belirtilen tarihte sınav puanlarını öğrenebilecek.

Sonuç tarihiyle ilgili bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruları ve sınav takvimini takip edebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından puan bilgileri, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi aracılığıyla erişime sunulacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih 30 Ekim 2026 olarak belirlenirken sonuçların ilan edileceği saatle ilgili burada verilen bilgiler arasında kesin bir saat bilgisi bulunmuyor. Adayların sonuçlara erişim zamanı konusunda ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için https://sonuc.osym.gov.tr adresinin yanı sıra ÖSYM'nin mobil uygulamaları da kullanılabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına girerek sınav puanlarını kontrol edebilecek. İşlem sırasında T.C. kimlik numarası ve adayın şifresi kullanılacak.

Sonuç sorgulama işlemi için izlenebilecek adımlar şöyle:

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

Sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik ve giriş bilgilerini kullanın.

KPSS Ön Lisans sınavına ait sonuç bilgilerini görüntüleyin.

Sonuçlara ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden de erişilebilecek.