Kosova Türkiye maçında Berke Özer, Can Uzun neden yok, Berke Özer, Can Uzun milli takıma çağrılmadı mı?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki tarihi play-off finali öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 23 kişilik nihai kadro netleşti. Priştine deplasmanında galibiyet arayacak olan ay-yıldızlı ekibimizin kadro yapısı ve dikkat çeken eksikleriyle ilgili tüm detaylar şu şekilde:

AY-YILDIZLI EKİBİN 23 KİŞİLİK FİNAL KADROSU

Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen milli takımımızda, tecrübe ve genç yeteneklerin harmanlandığı dengeli bir liste tercih edildi. İşte mevkilerine göre sahada olacak isimler:

KALECİLER : Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

DEFANS : Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin.

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

FORVET : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER: BERKE ÖZER VE CAN UZUN NEDEN YOK?

Montella'nın açıkladığı bu kritik listede iki isim futbolseverler tarafından merakla arandı. Son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken Berke Özer ve genç yıldız adayı Can Uzun, 23 kişilik final kadrosuna dahil edilmedi.