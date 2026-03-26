2026 yılında Türkiye’de gündeme damgasını vuran ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 ünlü isimden bazıları, hakimlik sorgusu için adliyeye sevk edildi. tutuklanması için adliyeye sevk edilen Koray Şerenli kimdir? Koray Şerenli neden tutuklandı? Detaylar...

KORAY ŞERENLİ KİMDİR?

2026 yılında Türkiye’de yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen kişilerden biri olan Koray Şerenli, hakkında kamuoyunda net biyografik bilgi bulunmayan bir isimdir. Resmî kaynaklarda ve güvenilir haber raporlarında Şerenli’nin mesleği, geçmişi veya sosyal hayatına dair detaylar yer almamaktadır.

Koray Şerenli, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 ünlü isim arasında hakimliğe sevk edilen kişilerden biri olarak kamuoyuna yansımıştır. Bu nedenle, Şerenli’nin tanınmışlığı veya geçmişi hakkında net veriler bulunmamaktadır.

KORAY ŞERENLİ NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Koray Şerenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma, ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları çerçevesinde yürütülmektedir. Bu operasyonlar sonucunda savcılık, bazı isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol isterken, Koray Şerenli de dahil beş kişi için tutuklama talebinde bulunmuştur.

Şerenli’nin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi, soruşturmanın kapsamı ve savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda yapılmıştır. Henüz kamuya açıklanan başka bir detay veya tutuklama kararı bulunmamaktadır.