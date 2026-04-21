Konyaspor Fenerbahçe maçı berabere biterse maç penaltılara mı gidiyor, 0-0 biterse maç uzuyor mu, Ziraat Türkiye Kupası uzatma devreleri kaç dakika?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı berabere biterse ne olur? Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanında beraberlik ihtimali taraftarların aklındaki en büyük soru işaretine dönüştü. Maç 0-0 biterse uzatmaya mı gidilecek, yoksa direkt penaltılara mı kalınacak? Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatma devresi kaç dakika sürüyor?

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR? ZTK ÇEYREK FİNAL KURALLARI

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final turunda Konyaspor ve Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele devam ederken, futbolseverler maçın eşitlikle sonuçlanması durumunda hangi senaryonun işleyeceğini merak ediyor. Statü gereği, çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu durum, Konyaspor - Fenerbahçe maçı berabere biterse sahadan mutlaka bir galibin çıkması gerektiği anlamına geliyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI UZAMAYA GİDER Mİ?

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi 0-0 veya herhangi bir skorla beraberlikle tamamlanırsa, maç doğrudan uzatma devrelerine gidecek. Kupa statüsüne göre, beraberlik durumunda takımlar 15’er dakikalık iki devre halinde toplam 30 dakikalık ekstra süre oynayacaklar. Bu süre zarfında takımlar eşitliği bozmak için mücadele verecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PENALTILAR NE ZAMAN ATILIR?

30 dakikalık uzatma bölümlerinde de skor tabelasında eşitlik bozulmazsa, yarı finale yükselecek takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek. Penaltı noktasına gidilmesi durumunda, her iki takımdan beşer oyuncu vuruş yapacak ve üstünlük sağlayan taraf adını bir üst tura yazdıracak.

ZTK ÇEYREK FİNAL STATÜSÜ: TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, önceki turlarda olduğu gibi tek maç üzerinden oynanıyor. Bu sistemde rövanş karşılaşması bulunmadığı için Konya'daki müsabakanın sonunda mutlaka bir yarı finalist belirlenecek. 21 Nisan 2026 bu akşamki maçta kazanan taraf, kupada yoluna devam ederken; beraberlik halinde önce uzatmalar, ardından gerekirse penaltılar kazananı tayin edecek.