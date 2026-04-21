Konyaspor Fenerbahçe galibi kiminle eşleşiyor, Galatasaray'la mı eşleşiyor, Fenerbahçe Konyaspor'u elerse rakibi kim olacak (ZTK)?

FENERBAHÇE KONYASPOR DEPLASMANINDA KRİTİK SINAV

Fenerbahçe S.K., Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30’da Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak ve kupada finale giden yol açısından büyük önem taşıyacak.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, grup aşamasını 9 puanla ikinci sırada tamamlarken; Konyaspor ise B Grubu’nu namağlup lider bitirerek dikkat çekti. Mücadelede normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma ve penaltı atışlarına gidilecek.

KAZANAN TAKIMIN YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler sadece çeyrek final maçında değil, yarı final eşleşmelerine de çevrilmiş durumda. Alınacak sonuca göre Fenerbahçe’nin turu geçmesi halinde rakibi, Beşiktaş – Alanyaspor eşleşmesinin galibi olacak.

Öte yandan futbolseverlerin en çok merak ettiği ihtimallerden biri de Galatasaray S.K. ile olası karşılaşma senaryosu. Ancak mevcut kura yapısına göre sarı-lacivertliler ve sarı-kırmızılıların ancak finalde karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle Fenerbahçe–Konyaspor maçının sonucu, kupadaki olası derbi senaryolarını da doğrudan etkileyen kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.