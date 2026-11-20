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Konyaspor Beşiktaş maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da Konya'daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maç Digiturk'te 77. kanal ve TOD üzerinden izlenebilecek. Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi ve muhtemel 11'ler belli oldu mu soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Konyaspor Beşiktaş maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Beşiktaş maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Beşiktaş maçı Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Beşiktaş maçı, Konya'daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk edecek.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Konyaspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri karşılaşma öncesinde netleşiyor.

KONYASPOR MUHTEMEL 11

Alexander Nübel

Michael Murillo

Emmanuel Agbadou

Emirhan Topçu

Rıdvan Yılmaz

Salih Özcan

Leandro Trossard

Wilfred Ndidi

Orkun Kökçü

İlhan Fakılı

Dušan Vlahovic

KONYASPOR BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

Konyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Konyaspor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Milli aranın ardından oynanacak karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.