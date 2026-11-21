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Kocaelispor ile 21 Kasım 2026 akşamı Kocaeli'de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. 12. haftadaki beraberlikle Fenerbahçe de Kocaelispor da 20 puana ulaştı. Fenerbahçe, maçın uzatma dakikalarında Mason Greenwood'un golüyle yenilgiden döndü.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SONRASI PUAN FARKI NE KADAR OLDU?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark 11 puan. Kocaeli'den bir puanla dönen Fenerbahçe 20 puanda kaldı. Ev sahibi Kocaelispor da bu sonuçla 20 puana yükseldi ve sarı-lacivertlilerle aynı puana geldi.

MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 2-2 bitti. Fenerbahçe'nin gollerini Milan Skriniar (61) ve Mason Greenwood (90+3) attı. Kocaelispor'un gollerini Berkan Kutlu (71, penaltı) ve Matej Maglica (76) kaydetti. Fenerbahçe'nin resmî internet sitesi de maçı 2-2'lik skorla duyurdu.

GOLLER NASIL GELDİ?

İlk yarıda gol çıkmadı. 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşun ardından Milan Skriniar yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

71. dakikada, korner sonrası VAR incelemesine giden hakem Semedo'nun elle oynadığına karar verip penaltı verdi. Berkan Kutlu penaltıyı gole çevirdi. Beş dakika sonra Matej Maglica direkt serbest vuruştan attığı golle Kocaelispor'u 2-1 öne geçirdi.

Uzatmanın üçüncü dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde ön direğe koşan Mason Greenwood kafayla skoru 2-2'ye getirdi. Maç bu skorla bitti.