Kız Babası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kız Babası filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kız Babası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kız Babası filmini izleyecek olanların merak ettiği Kız Babası konusu nedir, Kız Babası oyuncuları kimler ve Kız Babası özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIZ BABASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Süleyman Seçik'in üstlendiği Kız Babası, 2018 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Komedi ve aile türündeki film, sıcak hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

KIZ BABASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kız Babası filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Şehrin farklı semtlerinde yapılan çekimlerde mahalle yaşamını yansıtan sokaklar, evler ve günlük yaşamın geçtiği çeşitli mekânlar kullanılarak filmin samimi atmosferi oluşturuldu.

KIZ BABASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, taksicilik yapan Adil adlı bir babanın, çok sevdiği kızını tehlikeli bulduğu bir adamla evlenmekten vazgeçirmeye çalışmasını konu alıyor.

Adil, kızının mutluluğu için mücadele ettiğini düşünürken, damat adayıyla ilgili endişelerinin haklı olduğuna inanır. Ancak kızı, yaşananların farkında değildir. Bir baba olarak kızını korumak isteyen Adil, düğünü engellemek için birbirinden komik ve sıra dışı yöntemlere başvurur. Olaylar ilerledikçe hem kahkaha dolu hem de duygusal anlar yaşanırken, aile bağlarının önemi bir kez daha gözler önüne serilir.

KIZ BABASI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Altan Erkekli

• Derya Alabora

• Melis Tüzüngüç

• Durul Bazan

KIZ BABASI FİLMİ AİLE VE KOMEDİYİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Baba-kız ilişkisini eğlenceli bir dille ele alan Kız Babası, aile değerlerini mizahla harmanlayan hikâyesiyle öne çıkıyor. Özellikle Altan Erkekli'nin canlandırdığı Adil karakteri üzerinden gelişen olaylar, izleyicilere hem kahkaha dolu hem de duygusal anlar yaşatıyor. Film, aile bağlarını ve ebeveynlerin çocukları için verdiği mücadeleyi sıcak bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.