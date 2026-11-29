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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kırmızı renkli çiçek açan, hangi adda uzun boylu bir tür süs bitkisi vardır?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, acemborusu bitkisinin özellikleri, nasıl yetiştirildiği ve merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

KIRMIZI RENKLİ ÇİÇEK AÇAN, HANGİ ADDA UZUN BOYLU BİR TÜR SÜS BİTKİSİ VARDIR?

A: Acemborusu

B: Frenkçubuğu

C: Boşnakmerdiveni

D: Arnavutsırığı

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı A şıkkı: Acemborusu. Türk Dil Kurumu sözlüğünde acemborusu, "canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi" olarak tanımlanıyor. Diğer şıklarda yer alan frenkçubuğu, boşnakmerdiveni ve arnavutsırığı adlarında bir süs bitkisi bulunmuyor.

ACEMBORUSU NEDİR?

Acemborusu, Latince adı Campsis radicans olan bir süs bitkisi. Bitki, eski sınıflandırmalarda Bignonia radicans ve Tecoma radicans adlarıyla da anılıyor. Bignoniaceae familyasında yer alan acemborusunun anavatanı Kuzey Amerika'nın doğusu.

Bitkinin adı, boru biçimindeki çiçeklerinden geliyor. Acemborusu, çiçeklerinin şekli nedeniyle halk arasında "borazan çiçeği" olarak da biliniyor.

ACEMBORUSUNUN ÖZELLİKLERİ

Acemborusu, odunsu gövdeye sahip, sarılıcı ve tırmanıcı bir bitki. Asma gibi gelişen bitki, duvarları, çitleri ve pergoleleri kısa sürede sarabiliyor. Destek verildiğinde 2 ile 5 metre boyunda küçük bir ağaç formunda da yetiştirilebiliyor.

Bitki, yaz boyunca çiçek açıyor. Acemborusunun en bilinen çeşitleri kırmızı ve turuncu çiçekli olsa da sarı ve altın sarısı çiçek açan çeşitleri de bulunuyor. Canlı renkli ve boru şeklindeki çiçekleri, arıların ve kelebeklerin ilgisini çekiyor.

ACEMBORUSU NASIL YETİŞTİRİLİR?

Acemborusu, güneşli alanları seviyor. Yarı gölgeye dayanabilen bitki, tam gölgede iyi gelişemiyor. Toprak seçiciliği bulunmayan acemborusu, bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebiliyor. Toprağı kurudukça sulanması gereken bitki, sürekli ıslak kalan topraktan hoşlanmıyor.

Soğuğa oldukça dayanıklı olan acemborusu, köklendikten sonra eksi 34 dereceye kadar düşük sıcaklıklara dayanabiliyor. Bitkinin yılda bir kez, kış sonunda ya da ilkbahar başında budanması öneriliyor. Nemli bahçelerde kök sürgünleriyle hızla yayılabilen acemborusu, kontrol altında tutulmadığında istilacı hale gelebiliyor.

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