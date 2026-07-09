Kiminle Evlendim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kiminle Evlendim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kiminle Evlendim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kiminle Evlendim filmini izleyecek olanların merak ettiği Kiminle Evlendim konusu nedir, Kiminle Evlendim oyuncuları kimler ve Kiminle Evlendim özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kiminle Evlendim? (The Marrying Man) filminin çekimleri 1990 yılında tamamlandı. Yönetmenliğini Jerry Rees'in üstlendiği yapım, 1991 yılında vizyona girerek izleyiciyle buluştu.

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles ve çevresinde gerçekleştirildi. Ayrıca hikâyenin geçtiği dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla Las Vegas'ta da çeşitli sahneler çekildi.

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, zengin bir iş insanı olan Charley Pearl'ün, düğününe sayılı günler kala tanıştığı çekici şarkıcı Vicki Anderson ile hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.

Bir bekârlığa veda partisinde tanışan ikili arasında başlayan yakınlaşma, beklenmedik olayları da beraberinde getirir. Charley, bir yandan nişanlısıyla evlilik hazırlıklarını sürdürmeye çalışırken diğer yandan Vicki'ye duyduğu ilgi nedeniyle kendisini karmaşık bir aşk üçgeninin içinde bulur. Romantik komedi unsurlarını başarıyla işleyen film, aşk, sadakat ve doğru seçimler üzerine eğlenceli bir hikâye sunuyor.

KİMİNLE EVLENDİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood'un tanınmış isimleri yer alıyor:

• Alec Baldwin – Charley Pearl

• Kim Basinger – Vicki Anderson

• Robert Loggia – Bugsy Siegel

• Elisabeth Shue – Adele Horner

• Fisher Stevens – Sam

• Armand Assante – Roberto Strausmann

• Paul Reiser – Phil Golden

• Jeremy Roberts – Bobby