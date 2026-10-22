Kim Yong öldü mü? Kim Jong Un'a ne oldu?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un günlerdir kamuoyu karşısına çıkmaması, hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Beyin kanaması geçirerek öldüğü öne sürülen lider hakkında ortaya atılan söylentilerin ardından Kuzey Kore basını, Kim Jong Un'un kızıyla birlikte bir kıyafet ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğine ilişkin fotoğraflar yayımladı. Ancak fotoğrafların ne zaman çekildiğinin bilinmemesi, liderin sağlık durumuna ilişkin belirsizliği tamamen ortadan kaldırmadı.

KİM YONG ÖLDÜ MÜ?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatını kaybettiği yönündeki iddialar, uluslararası basında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Yaklaşık sekiz gündür kamuoyuna yansıyan yeni görüntülerinin bulunmaması üzerine, liderin öldüğü öne sürüldü. İddialarda Kim Jong Un'un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve ardından yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar, ABD'de yaşayan ve Çin Demokrasi Partisi'nin başkanı olduğunu belirten Çinli muhalif Xie Wanjun'un sosyal medya paylaşımlarının ardından gündeme geldi. Wanjun, Kim Jong Un'un sağlık durumunun ağırlaştığını, acil tedavi için Pekin'deki bir hastaneye götürüldüğünü ve burada hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıca liderin cenazesinin gizlice Kuzey Kore'ye getirildiğini ve ölüm haberinin kamuoyundan saklandığını öne sürdü. Ancak bu iddiaları doğrulayacak somut bir kanıt ortaya konulamadı.

Ölüm iddialarının yayılmasının ardından Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong Un'un kızıyla birlikte bir kıyafet ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren fotoğrafları yayımladı. Böylece liderin hayatını kaybettiği yönündeki söylentilere karşı yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Bununla birlikte fotoğrafların yayımlanması, Kim Jong Un'un sağlık durumunun ayrıntılarını ortaya koymadı. Görüntülerin bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamaması ve çekim tarihlerine ilişkin belirsizlik, liderin sağlık durumuyla ilgili kesin bir değerlendirme yapılmasını engelledi.

KİM JONG UN'A NE OLDU?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında ortaya atılan iddialar, kamuoyunun karşısına bir süredir çıkmamasının ardından gündeme geldi. Beyin kanaması geçirdiği ve hayatını kaybettiği ileri sürülen liderin durumu hakkında sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. İddialarda ayrıca Çin'in Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiği öne sürüldü.

ABD'de yaşayan Çinli muhalif Xie Wanjun tarafından gündeme getirilen bu iddialar, Kim Jong Un'un sağlık durumunun yanı sıra Kuzey Kore'deki liderlik meselesini de tartışmaya açtı. Ancak liderin öldüğü, Çin'e götürüldüğü veya Çin askerlerinin Pyongyang'a konuşlandırıldığı yönündeki iddiaları destekleyen doğrulanmış bir tanık ya da kayıt bulunamadı.

Kuzey Kore devlet medyası ise Kim Jong Un'un kızıyla birlikte bir kıyafet ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyarete ilişkin fotoğraflarda liderin sergideki ürünleri incelediği ve yetkililerle bir araya geldiği görüldü. Fotoğrafların yayımlanmasıyla birlikte ölüm iddialarının ardından liderin kamuoyuna yansıyan yeni görüntüleri paylaşılmış oldu.

Ancak görüntülerin ne zaman çekildiğinin bağımsız biçimde doğrulanamaması nedeniyle, fotoğraflar Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Kuzey Kore liderinin öldüğüne ilişkin iddiaları doğrulayan bir kanıt ortaya konulamazken, yayımlanan fotoğraflar da sağlık durumunun ayrıntılarını kesin olarak açıklamadı.