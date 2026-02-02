Haberler

Kars okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kars okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Kars'ta etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Kars okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kars'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Kars Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

3 Şubat Salı günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Kars okullar tatil mi?" ve "Kars'ta bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU
KARS

3 Şubat Salı Kars güne kar sağanaklarıyla başlayacak. En yüksek sıcaklığın 1°C, en düşük sıcaklığın ise -4°C olması öngörülüyor.

4 Şubat Çarşamba Hafif kar yağışının etkisini sürdüreceği Çarşamba günü sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Gündüz en yüksek -2°C ölçülecek sıcaklık, gece -8°C'ye kadar düşecek.

5 Şubat Perşembe Yağışın durmasıyla birlikte dondurucu ayaz etkili olacak. Çok bulutlu bir gökyüzünün beklendiği Kars'ta sıcaklık gündüz -4°C, gece ise -14°C seviyelerine inecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü dondurucu soğukların etkisi devam edecek. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ilde gündüz sıcaklığının -3°C olması bekleniyor.

Kars okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

