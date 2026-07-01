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Kamuran İnselel öldü mü? Kamuran İnselel kaç yaşında, neden vefat etti?

Kamuran İnselel öldü mü? Kamuran İnselel kaç yaşında, neden vefat etti?
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Kamuran İnselel öldü mü? Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kamuran İnselel’in vefat haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinen İnselel’in hayatı ve ölümü sonrası “Kamuran İnselel kaç yaşında, neden vefat etti?” soruları merak konusu oldu. Peki, Kamuran İnselel öldü mü? Kamuran İnselel kaç yaşında, neden vefat etti?

Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu Kamuran İnselel’in hayatını kaybetmesi sonrası sanat camiası yasa boğuldu. Sevenleri, “Kamuran İnselel öldü mü, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?” sorularına yanıt ararken, usta ismin yaşamı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAMURAN İNSELEL ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kamuran İnselel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyururken, sanat dünyası büyük bir kayıp yaşadı. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle Alanya’da hastanede tedavi altında bulunan İnselel’in vefatı sevenlerini ve sinema camiasını üzdü.

KAMURAN İNSELEL NEDEN ÖLDÜ?

Kamuran İnselel’in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü biliniyordu. 88 yaşındaki usta oyuncunun, yaşa bağlı sağlık problemleri sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberinin ardından Film-San Vakfı taziye mesajı yayımladı.

KAMURAN İNSELEL KİMDİR?

Kamuran İnselel, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar yer almış usta bir oyuncudur. “Sefiller”, “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız” ve “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde rol alarak tanınmıştır. Kariyeri boyunca farklı yapımlarda çeşitli karakterlere hayat veren İnselel, Türk sinemasının deneyimli ve sevilen isimleri arasında yer almıştır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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