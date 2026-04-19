Kadınlar EuroLeague şampiyonu kim oldu? SON DAKİKA! Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Kadınlar EuroLeague 2025-2026 sezonu, Avrupa kadın basketbol tarihine geçecek kadar özel bir finale sahne oldu. Kulüpler düzeyinde kıtanın en prestijli organizasyonu olan turnuvada, şampiyonluk mücadelesi iki Türk devi arasında oynandı. Peki, Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Detaylar...

KADINLAR EUROLEAGUE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Kadınlar EuroLeague 2025-2026 sezonunda şampiyon, tamamen Türk ekiplerinin yer aldığı tarihi bir finalle belli oldu. İspanya’nın Zaragoza kentinde oynanan dev finalde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Opet, ezeli rakibini 68-55 mağlup ederek Kadınlar EuroLeague’de 3. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Avrupa kadın basketbolunun zirvesine bir kez daha adını yazdırdı.

ZARAGOZA FİNALİNDE TÜRK DERBİSİ

Final karşılaşması, Avrupa basketbol tarihinde ender görülen bir tabloya sahne oldu. İki Türk takımının şampiyonluk için karşılaştığı bu dev organizasyon, hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Opet maç boyunca tempoyu kontrol eden taraf olurken, Galatasaray Çağdaş Faktoring özellikle savunmada direnç göstermeye çalıştı. Ancak kritik anlarda daha az hata yapan taraf Fenerbahçe oldu ve karşılaşmayı 13 sayı farkla kazanarak kupayı kaldırdı.

FENERBAHÇE OPET TARİH YAZDI

Bu şampiyonluk, Fenerbahçe Opet için sadece bir kupa değil aynı zamanda kulüp tarihine yazılan yeni bir başarı anlamına geliyor. Sarı-lacivertliler, bu zaferle birlikte Kadınlar EuroLeague’de 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki istikrarlı performansı, kulübü kadın basketbolunun en güçlü temsilcilerinden biri haline getirirken, bu final zaferi de dominasyonun devam ettiğini gösterdi.

TÜRK BASKETBOLUNUN AVRUPA GÜCÜ

Final sonucuyla birlikte Türk kadın basketbolu önemli bir başarıya daha imza attı. Kulüpler bazında Avrupa’da kazanılan toplam kupa sayısı 10’a ulaştı.

Türk takımlarının Avrupa başarıları şöyle şekillendi:

Fenerbahçe: 3 EuroLeague, 3 Süper Kupa

Galatasaray: 2 Avrupa Kupası, 1 EuroLeague

Yakın Doğu Üniversitesi: 1 Avrupa Kupası

Çimsa ÇBK Mersin: 2025-2026 Avrupa Kupası şampiyonu

Bu tablo, Türkiye’nin kadın basketbolunda Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini net şekilde ortaya koydu.

TARİHİ FİNALİN ARDINDAN

Kadınlar EuroLeague finali, sadece bir şampiyonluk mücadelesi değil, aynı zamanda Türk basketbolunun Avrupa’daki yükselişinin simgesi oldu. Hem Fenerbahçe Opet’in şampiyonluğu hem de Galatasaray Çağdaş Faktoring’in finale yükselmesi, Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü gözler önüne serdi.

Zaragoza’da oynanan bu tarihi karşılaşma, uzun yıllar Türk basketbol tarihinin en özel anlarından biri olarak hatırlanacak.