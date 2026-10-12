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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ele alınacak konular gündeme geldi. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, Türkiye'nin iç gündemi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı gündem maddeleri neler? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç gündemine ilişkin konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

Toplantıda, fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin, Terörsüz Türkiye sürecinin ve bölgesel güvenlik başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından önem taşıyan uluslararası gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamalarda, ele alınan konulara ve gündemdeki gelişmelere ilişkin verilecek mesajlar takip edilecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

12 Ekim 2026 tarihli Kabine toplantısında fon soruşturması, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ve dış politikadaki son durumun öne çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarında ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi de gündemdeki başlıklar arasında bulunuyor.

FON SORUŞTURMASI VE TASFİYE SÜRECİ

Kabine toplantısında fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarında ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Fonların tasfiye sürecinin yanı sıra bu alanda yeni kanuni düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığı da toplantıda gündeme gelebilecek konular arasında yer alıyor. Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerin, toplantının iç gündem başlıklarından birini oluşturması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden birinin de Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Yasal adımlar öncesinde, terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Süreç kapsamında elde edilen bilgilerin ele alınması beklenirken, yasal adımlara ilişkin değerlendirmeler de toplantının takip edilen başlıkları arasında bulunuyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Kabine toplantısında uluslararası gündemde öne çıkan gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve diplomatik görüşmeler, Gazze'deki son durum ile Rusya-Ukrayna Savaşı, toplantının dış politika gündeminde yer alacak. Ayrıca Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının da bölgesel güvenlik çerçevesinde ele alınması öngörülüyor.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine toplantısında ekonomi başlığı altında enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olarak açıklanmasının ardından ekonomik göstergelerdeki son durumun yanı sıra Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek politikaların da görüşülmesi öngörülüyor. TBMM'de görüşmeleri başlayacak merkezi yönetim bütçesine yönelik hazırlıkların da toplantının gündeminde yer alması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Kabine toplantısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Yatırım fonlarına yönelik soruşturma, mağdurlara yapılması planlanan ödemeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde atılması öngörülen adımlar, Erdoğan'ın açıklamalarında vereceği mesajlar açısından yakından takip edilecek.